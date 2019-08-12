Киевлянка Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет, которая сделала карьеру в России, вероятно, умерла от передозировки наркотиков.

Диджей и модель Playboy Жанна Рассказова умерла 11 августа, ей стало плохо и она потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, но врачам не удалось спасти модель.

По одной из версий, причиной смерти модели стала передозировка наркотиков. Но коллега звезды DJ Compass-Vrubell, сообщил журналистам, что Рассказова никогда не принимала наркотики.

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Жанна Рассказова народилася в Києві в 1990 році. Дівчина переїхала в Москву, де виступала в ролі діджея і випустила кілька альбомів. Дівчина також знялася в пікантних фотосесіях для журналу Playboy.

Напомним, в Киеве на мотоцикле разбился украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Gabber.

Источник: Рен ТВ