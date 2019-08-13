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Протесты в Гонконге: аэропорт возобновил работу, но отменили более 200 рейсов

Аэропорт Гонконга возобновил работу после массовых протестов, но отменил большое количество рейсов.

Протесты в Гонконге: аэропорт возобновил работу, но отменили более 200 рейсов

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу. Сейчас он вновь открыл свои двери, однако более 200 авиарейсов пришлось отменить.

Аэропорт также дополнительно отменил 14 рейсов, назначенных на 13 и 14 августа.

Руководство аэропорта может принять решение об отмене большего количества рейсов.

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В связи с протестами в Гонконге в понедельник, 12 августа, пришлось отменить все авиарейсы, так как участники акции мешали нормальному проведению операций.

Обновленная информация о расписании рейсов будет публиковаться на сайте аэропорта.

Напомним, во время протестов в Гонконге правоохранители арестовали 149 человек.

Источник: China Daily

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