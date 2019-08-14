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Факты / Мир

Трамп пригрозил вывести США из ВТО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации.

Трамп пригрозил вывести США из ВТО

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем недовольстве тем, что Китай имеет статус развивающейся страны в ВТО.

Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это. Мы знаем, что они годами обманывали нас. Более подобное не повторится, – сказал Трамп во время выступления перед рабочими нефтехимического комплекса британско-голландского концерна Shell в городе Монака.

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К слову, в составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению ВВП Китай занимает второе место после США.

Но статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что администрация Трампа усложняет процесс получения грин-карты.

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