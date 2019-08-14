Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может выйти из состава Всемирной торговой организации.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем недовольстве тем, что Китай имеет статус развивающейся страны в ВТО.

Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это. Мы знаем, что они годами обманывали нас. Более подобное не повторится, – сказал Трамп во время выступления перед рабочими нефтехимического комплекса британско-голландского концерна Shell в городе Монака.

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К слову, в составленном Всемирным валютным фондом списке стран по номинальному значению ВВП Китай занимает второе место после США.

Но статус в ВТО позволяет Пекину получать субсидии для развития сельского хозяйства и устанавливать более высокие барьеры для импорта продукции.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что администрация Трампа усложняет процесс получения грин-карты.