PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Украинка попала в мировой рейтинг молодых ученых-инноваторов

Украинская ученая Ольга Дудченко попала в рейтинг 35 до 35 по версии журнала MIT Technology Review Массачусетского технологического института.

Ольга Дудченко

Украинка Ольга Дудченко является выпускницей Медицинского колледжа Бэйлора и Университета Райса в США.

В свои 34 года она создала способ быстрого определения последовательности генома.

Для того, чтобы определять организации хромосом в клетке, Ольга Дудченко использует Hi-C-метод.

Читайте: 100 самых влиятельных людей Украины – рейтинг НВ

Сначала этот метод разработали, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко одно к одному.

В сочетании с другими методами и алгоритмами ученой, метод Hi-C помогает упростить сборку геномов.

Кроме того, в конце 2018 года Ольга Дудченко вместе с коллегами представила ДНК-зоопарк, в котором есть последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и других 50 видов животных.

К слову, MIT Technology Review ежегодно публикует рейтинг ученых-инноваторов в возрасте до 35 лет, внесших значительный вклад в науку.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей.

Источник: MIT Technology Review

Фото: MIT Technology Review

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

100 самых влиятельных людей Украины – рейтинг НВ
Факты ICTV проведут рейтинг Топ-100 блогеров Украины 2019
Аэропорт Борисполь обогнал Берлин по росту пассажиропотока
Сразу топ-5: украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей
Социология накануне выборов: как не поддаться на манипуляции
Кто попадет в Раду: как и почему меняются рейтинги партий
Украина покинула топ-20 стран с самой высокой инфляцией
Тейлор Свифт vs Кайли Дженнер: самые высокооплачиваемые знаменитости
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка