Украинская ученая Ольга Дудченко попала в рейтинг 35 до 35 по версии журнала MIT Technology Review Массачусетского технологического института.

Украинка Ольга Дудченко является выпускницей Медицинского колледжа Бэйлора и Университета Райса в США.

В свои 34 года она создала способ быстрого определения последовательности генома.

Для того, чтобы определять организации хромосом в клетке, Ольга Дудченко использует Hi-C-метод.

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Сначала этот метод разработали, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко одно к одному.

В сочетании с другими методами и алгоритмами ученой, метод Hi-C помогает упростить сборку геномов.

Кроме того, в конце 2018 года Ольга Дудченко вместе с коллегами представила ДНК-зоопарк, в котором есть последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и других 50 видов животных.

К слову, MIT Technology Review ежегодно публикует рейтинг ученых-инноваторов в возрасте до 35 лет, внесших значительный вклад в науку.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей.

Источник: MIT Technology Review

Фото: MIT Technology Review