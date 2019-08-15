Украинская ученая Ольга Дудченко попала в рейтинг 35 до 35 по версии журнала MIT Technology Review Массачусетского технологического института.
Украинка Ольга Дудченко является выпускницей Медицинского колледжа Бэйлора и Университета Райса в США.
В свои 34 года она создала способ быстрого определения последовательности генома.
Для того, чтобы определять организации хромосом в клетке, Ольга Дудченко использует Hi-C-метод.
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Сначала этот метод разработали, чтобы показать, какие фрагменты ДНК находятся физически близко одно к одному.
В сочетании с другими методами и алгоритмами ученой, метод Hi-C помогает упростить сборку геномов.
Кроме того, в конце 2018 года Ольга Дудченко вместе с коллегами представила ДНК-зоопарк, в котором есть последовательности хромосом для гепарда, красной панды, бразильского дикобраза и других 50 видов животных.
К слову, MIT Technology Review ежегодно публикует рейтинг ученых-инноваторов в возрасте до 35 лет, внесших значительный вклад в науку.
Ранее Факты ICTV писали о том, что украинка впервые попала в рейтинг ООН лучших женщин-предпринимателей.
Источник: MIT Technology Review
Фото: MIT Technology Review