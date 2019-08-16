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Факты / Мир

Человек-паук вывесил баннер с призывом к миру на небоскребе в Гонконге

Знаменитый французский “человек-паук” Ален Робер забрался на небоскреб в Гонконге и разместил там баннер, призывающий к миру между Гонконгом и Китаем.

Человек-паук вывесил баннер с призывом к миру на небоскребе в Гонконге

Ален Робер залез на небоскреб Cheung Kong Center, принадлежащий богатейшему человеку Гонконга Ли Каши, и повесил баннер, на котором изображено рукопожатие и флаги Гонконга и Китая.

Ровно год назад в августе 2018 года суд в Гонконге запретил Роберу заниматься в городе экстремальным скалолазанием на год.

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Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Причина демонстраций – намерение властей принять закон, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу, сейчас он снова открыл двери, однако 200 рейсов так и не были выполнены.

С 9 по 12 августа полицейские арестовали 149 человек. 

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