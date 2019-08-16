Министерство внутренних дел РФ заявляет, что российское гражданство уже получили 25 000 украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что 25 тыс. жителей Донбасса получили паспорт России.

– На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс заявлений на получение российских паспортов, – отметила чиновник.

Она добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений “из-за наплыва желающих получить российское гражданство”.

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К слову, в Евросоюзе разрабатывают единые рекомендации по идентификации и возможном непризнании паспортов РФ, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных пророссийским боевикам.

Источник: ТАСС