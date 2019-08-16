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Факты / Мир / Россия

В России массовое отравление подсолнечным маслом

В России в Ульяновске местные жители отравились, вероятно, домашним подсолнечным маслом.

В России массовое отравление подсолнечным маслом

В крови жителей Ульяновска, которые отравились, предположительно, домашним подсолнечным маслом, обнаружили кумарин и крысиный яд.

С начала августа в больницу Ульяновска попали восемь человек с кровотечением различной локализации, в том числе двое детей.

Двое пострадавших умерли – 3 и 16 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция проверяет версию, что масло, которое употребляли пострадавшие, могло быть подпольного производства.

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Похожая ситуация сложилась в Тольятти. Там пациенты с такими же симптомами лечатся уже второй месяц.

В городе госпитализировали 69 мигрантов из Узбекистана. Один из них умер от осложнений, четырех перевели на лечение в Москву.

Ранее Факты ICTV писали об отравлении детей в Ивано-Франковске на курорте.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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