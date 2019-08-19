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Факты / Мир

Для Северного потока-2 в Финляндии нет препятствий – решение суда

В Финляндии высший админсуд позволил строительство российского газопровода Северный поток-2 на территории страны.

Північний потік 2

Суд отклонил аппеляцию экологической организации, оставив в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии.

Это означает, что Россия может провести две трубы газопровода Северный поток-2 по территории экономической зоны Финляндии по дну Балтийского моря – в целом 374 километра.

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Отмечается, что зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, но он отказался ее рассматривать, потому что ее деятельность не распространяющейся на экономическую зону Финляндии.

Завершение строительства газопровода запланировано на конец текущего года.

Однако запуск газопровода Северный поток-2 в обход Украины может быть отложен на восемь месяцев из-за отсутствия разрешения от Дании.

ИсточникYle

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