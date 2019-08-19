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Протесты в Гонконге: почему Лягушонок Пепе стал символом сопротивления

Молодежь сделала символом протестов в Гонконге Лягушонка Пепе.

Протесты в Гонконге: почему Лягушонок Пепе стал символом сопротивления

На протестах в Гонконге 2019 демонстранты предоставили другое значение Лягушонку Пепе, который ранее считался символом ненависти.

Молодежь, которая выступает против решения властей разрешить экстрадицию подозреваемых в материковый Китай, сделала символом сопротивления популярного персонажа мемов – Лягушонка Пепе.

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Такой символ протестующие решили выбрать после того, как полиция, возможно, ранила одну из участниц протестов в глаза выстрелом из травматического оружия.

На фото видно, как девушка с повязкой держит плакат с текстом Полиция выстрелила мне в глаз и иллюстрацией Пепе в каске и с кровавым глазом.

К слову, антиправительственный протест в Гонконге стал самым массовым. Во время демонстрации 18 августа на улицы города вышло около 1,7 млн человек.

Фото: Lulu

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