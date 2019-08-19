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Факты / Мир

В Турции на отдыхе отравились 80 туристов

В Турции в регионе Каппадокия отравились 80 туристов из Индонезии и Китая.

В Турции на отдыхе отравились 80 туристов

В регионе Каппадокия в Турции госпитализировали около 80 туристов из-за пищевого отравления.

Угрозы их жизни нет.

Известно, что отдыхающие, которые находятся в больнице, приехали из Индонезии и Китая. Всего в отеле находится 280 туристов.

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Причины отравления пока неизвестны. В отеле взяли пробы еды. Эксперты пытаются выяснить, могли ли отдыхающие отравиться здешней едой, или источником отравления стало другое место.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что на курорте в Ивано-Франковской области отравились 13 детей.

Источник: IHA

Фото: IHA

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