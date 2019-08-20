Представители датской королевской семьи не исключают возможности продажи острова Гренландия.

Члены королевской датской семьи заявили, что жители острова Гренландия могут сами решить его судьбу.

Такой ответ они дали на идею президента США Дональда Трампа купить Гренландию.

Предложение по покупке является комплиментом для волшебной Гренландии, поскольку предложения получают только желаемые районы. Жители Гренландии должны и могут решить свою собственную судьбу, – сказала принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена брата королевы Маргрете II принца Вальдемара.

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Принц Марио Макс Шаумбург-Липпе сказал, что королевская семья примет и поддержит любое решение жителей Гренландии.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Дональд Трамп пообещал не строить золотой небоскреб в Гренландии.

Источник: Newsweek