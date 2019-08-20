После взрыва на полигоне в Северодвинске Архангельской области четыре станции контроля радиации прекратили передавать данные.

Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо сообщил, что 13 августа уже четыре мониторинговые станции на Чукотке и Алтае, измеряющие количество радиоактивных частиц в воздухе, прекратили передачу данных.

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По его словам, это усилило опасения среди наблюдателей, что Россия пытается скрыть доказательства взрыва на полигоне в Северодвинске 8 августа.

Кстати, в результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области радиационное облако 15 августа задело оккупированный Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, а местами даже центральные области.

Источник: The Wall Street Journal