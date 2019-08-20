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Факты / Мир

Трамп в десятый раз стал дедушкой

У президента США Дональда Трампа родилась внучка.

Трамп в десятый раз стал дедушкой

Невестка Дональда Трампа Лара родила дочь Каролину Дороти Трамп.

Об этом сообщил сын президента США Эрик Трамп.

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К слову, это второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну в сентябре исполнится два года.

Кроме того, Дональд Трамп является дедушкой пяти внуков сына Дональда Трампа-младшего и трех дочери Иванки.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.

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