У президента США Дональда Трампа родилась внучка.

Невестка Дональда Трампа Лара родила дочь Каролину Дороти Трамп.

Об этом сообщил сын президента США Эрик Трамп.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! — Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.

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К слову, это второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну в сентябре исполнится два года.

Кроме того, Дональд Трамп является дедушкой пяти внуков сына Дональда Трампа-младшего и трех дочери Иванки.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.