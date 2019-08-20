У президента США Дональда Трампа родилась внучка.
Невестка Дональда Трампа Лара родила дочь Каролину Дороти Трамп.
Об этом сообщил сын президента США Эрик Трамп.
.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!
— Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.
— Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.
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К слову, это второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну в сентябре исполнится два года.
Кроме того, Дональд Трамп является дедушкой пяти внуков сына Дональда Трампа-младшего и трех дочери Иванки.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.