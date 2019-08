Невестка Дональда Трампа Лара родила дочь Каролину Дороти Трамп.

Об этом сообщил сын президента США Эрик Трамп.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.