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День государственного флага: в США подняли украинский флаг

На территории посольства Украины в Вашингтоне для празднования Дня государственного флага подняли сине-желтый флаг.

День государственного флага: в США подняли украинский флаг

В Вашингтоне в посольстве Украины в США торжественно подняли сине-желтый флаг и спели гимн Украины.

Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в США.

Читайте: День флага Украины: 10 интересных фактов о флаге

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага вывесить из окон сине-желтые флаги.

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