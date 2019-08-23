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Факты / Мир

Что произошло под Архангельском: США на Совбезе ООН потребовали у РФ отчет

Россия должна раскрыть всю информацию о загадочном взрыве, который произошел 8 августа на полигоне в Архангельской области.

Радбез ООН

На экстренном заседании Совета безопасности ООН 22 августа исполняющий обязанности представителя США Джонатан Коэн обратился к России с требованием предоставить отчет о взрыве в Архангельской области.

– Что произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? – обратился он к представителю РФ.

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Заседание Совбеза ООН созвали по инициативе Москвы и Пекина – из-за испытаний американской ракеты. На нем стороны обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кстати, в результате взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области радиационное облако 15 августа задело оккупированный Крым и большую часть Юго-Восточной Украины, а местами даже центральные области.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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