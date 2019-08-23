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Факты / Мир

Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы

Поставки кукурузы из Украины в Китай растут и ожидаются на уровне четырех млн тонн, что соответствует 80% китайского импорта.

Украина вытесняет США с китайского рынка кукурузы

Ранее США были основным поставщиком кукурузы в Китай. В 2011-2012 годах США поставляли пять млн тонн кукурузы, что составляет почти 100% китайского импорта.

В начале так называемой торговой войны с Китаем в 2017-2018 годах, США поставили менее 10% китайского импорта.

– Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам, – написала конгресвумен от штата Иллинойс Робин Келли.

Хороший ожидаемый урожай в Украине не компенсирует резкое падение производства в США в 2019-2020 годах, но в долгосрочной перспективе, угроза, что Украина предстанет как основной экспортер кукурузы, продолжает расти

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Урожайность кукурузы в Украине достигла уровня ЕС и поэтому, чтобы нарастить ее еще больше, Украина прибегнуть к использованию биотехнологической кукурузы ГМО, что пока запрещено.

К слову, ранее американская сторона заявила, что встреча Зеленского и Трампа может произойти в Нью-Йорке или Варшаве.

Исочник: Successful Farming

Фото: Pexels

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