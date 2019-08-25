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Факты / Мир

Слишком рано: лидеры G7 о возвращении РФ в группу – СМИ

На саммите во Франции лидеры G7 согласились, что возвращать Россию в группу слишком рано.

G7

Лидеры G7 поддерживают усиление координации с Россией, но считают, что слишком рано говорить о реинтеграции Москвы и возвращении к формату G8.

Пока об этом сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Читайте: Возвращение России в G8 – Зеленский назвал условия

Россию прогнали из группы G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главу России Владимира Путина возможно пригласят на следующую встречу Большой семерки в качестве гостя.

Фото: iStock

Источник: AFP

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