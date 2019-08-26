PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Из-за России: Трамп поссорился с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за вопроса о возвращении России.

Из-за России: Трамп поссорился с лидерами G7

На открытии саммита Большой семерки Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.

Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.

Читайте: Возвращение России в G8 – Зеленский назвал условия

– На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий.

Поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому, — сообщил источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главу России Владимира Путина возможно пригласят на следующую встречу Большой семерки в качестве гостя.

Источник: The Guardian

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Слишком рано: лидеры G7 о возвращении РФ в группу – СМИ
С Днем независимости! В России во время одиночных пикетов поздравили Украину
Путина “наверняка пригласят” на следующую встречу G7 – Трамп
Королева Елизавета пожаловалась на Трампа за испорченный газон
Возвращение РФ в G7: о чем говорили участники саммита Большой семерки
Саммит G7: что будут обсуждать и чем важен для Украины
На саммит G7 лучше пригласить Украину, а не РФ – Туск
Трамп, Елизавета II и Макрон: Зеленского поздравляют с Днем независимости Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка