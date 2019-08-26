На открытии саммита Большой семерки Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.

Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.

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– На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий.

Поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому, — сообщил источник.