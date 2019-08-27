Россия до конца 2019 начнет поставки газа в Турцию через газопровод Турецкий поток.

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям.

По его словам, после завершения строительства второй нитки газопровода Турецкий поток газ будет поступать транзитом в Европу через территорию Турции.

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Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа в Турцию, вторая – в страны Европы (Греция, Италия, Болгария, Сербия и Венгрия), то есть в обход Украины.

Недавно в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2.