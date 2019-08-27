В Архангельской области могла взорваться не ракета, как утверждают власти РФ, а ядерный реактор.
Руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер заявил, что в результате взрыва в Архангельской области (Россия) в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.
Эксперт считает, что это является доказательством того, что взорвался именно ядерный реактор.
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Бомер добавил, что указанные продукты распада, которые оказались в воздухе, образовались в результате ядерной цепной реакции.
К слову, США требуют от РФ предоставить всю информацию о взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.
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