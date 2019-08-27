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Факты / Мир / Россия

В Архангельской области взорвался ядерный реактор – норвежский эксперт

В Архангельской области могла взорваться не ракета, как утверждают власти РФ, а ядерный реактор.

вибухи під архангельськом

Руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, Нилс Бомер заявил, что в результате взрыва в Архангельской области (Россия) в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

Эксперт считает, что это является доказательством того, что взорвался именно ядерный реактор.

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Бомер добавил, что указанные продукты распада, которые оказались в воздухе, образовались в результате ядерной цепной реакции.

К слову, США требуют от РФ предоставить всю информацию о взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.

Источник: Радио Свобода

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