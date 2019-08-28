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США будут работать над возвращением России в G7 – Помпео

США будут работать над возвращением России в состав Большой семерки.

США будут работать над возвращением России в G7 – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты будут работать над возвращением России в состав G7.

– Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели, – сказал он.

Читайте: Действия России в Украине не позволяют ей вернуться в G7 – Трюдо

По словам Помпео, США следует пригласить Россию обратно на саммит Большой семерки в 2020 году.

Напомним, сенаторы-демократы США не согласны с идеей возвращения России в группу G7.

Источник: Госдепартамент США

Фото: Dreamstime

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