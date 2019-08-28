США будут работать над возвращением России в состав Большой семерки.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты будут работать над возвращением России в состав G7.
– Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели, – сказал он.
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По словам Помпео, США следует пригласить Россию обратно на саммит Большой семерки в 2020 году.
Напомним, сенаторы-демократы США не согласны с идеей возвращения России в группу G7.
Источник: Госдепартамент США
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