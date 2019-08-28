На юге Италии 28 августа проснулся вулкан Стромболи. Мощное извержение произошло после полудня, выбросив в воздух высокий столб пепла.
В вулкане на итальянском острове Стромболи, у побережья Сицилии, произошел мощный взрыв — окрестности засыпало песком, пеплом и вулканическими породами.
Взрыв был гораздо сильнее, чем тот, что произошел в июле — тогда в результате извержения погиб мужчина.
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На этот раз обошлось без жертв, однако активность Стромболи почувствовали даже жители за пределами острова. Высокий столб дыма можно было заметить за много километров.
Напомним, в Перу вулкан начал выбрасывать столбы пепла.
Источник: ANSA
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