Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны заявил об особой ответственности Германии за настоящее Европы.

Штайнмайер в Варашаве сказал, что Германия несет особую ответственность за эту Европу – “и немцы готовы к этому”.

По его мнению, его страна должна больше делать для безопасности и единства Европы.

И в этом, по его словам, должны помогать США.

– Мы нужны друг другу, надо лелеять это партнерство. Запад – это не только направление на компасе, – сказал Штайнмайер, обращаясь к вице-президенту США Майку Пенсу.

Штайнмайер подчеркнул, что эта ответственность также означает недопущение возрождения национализма и память о боли и страданиях, которые Германия принесла Польше и другим нациям.

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– Это наследие тяжелое. Мы, немцы, принимаем это и будем нести его дальше, – сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принял участие в памятной церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве.