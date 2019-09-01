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В сентябре РФ председательствует в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совбезе ООН перешло от Польши к России.

Радбез ООН

Россия в сентябре 2019 года председательствует в Совбезе ООН на правах ротации.

– 1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация, – говорится в сообщении ООН.

Читайте: Что произошло под Архангельском: США на Совбезе ООН потребовали у РФ отчет

Напомним, в августе в Совбезе ООН председательствовала Польша, в октябре будет ЮАР, в ноябре – Великобритания и в декабре – США.

ИсточникООН

Фото: Dreamstime

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