Президент США Дональд Трамп провел в субботу несколько часов в своем частном гольф-клубе на северной территории Вирджинии, хотя в это время у него предусматривалась встреча с президентом Украины.

Отменив визит в Польшу, потому, что в США бушует ураган Дориан, Трамп отправился в гольф-клуба, где заночевал в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид на севере штата Мэриленд.

Находясь там, он получал ежечасные обновления по приближению урагана Дориана,

Фотографии Трампа во время игры в гольф время от времени появляются в социальных сетях.

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Президентский преспул также провел большую часть субботы на месте у гольф-клуба.

Ранее сообщалось, что ураган Дориан, из-за которого Трамп отменил визит в Варшаву, приближается к Багамским островам, и синоптики уже присвоили ему пятую – высшую категорию мощности.