Совет министров Беларуси передал Александру Лукашенко на утверждение проект программы действий по интеграции Беларуси и России.

Проект программы действий по интеграции Беларуси и России был передан Советом министров Беларуси президенту Александру Лукашенко.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Александра Исаева, теперь белорусский лидер должен его утвердить.

Сам премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что Минск и Москва планируют парафировать программу действий по интеграции стран в сентябре.

Читайте: Любое время и любой формат: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

После парафирования документа правительства двух стран планируют опубликовать его “для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других”.

Напомним, аналитики высказали мысль, что благодаря так называемому присоединению Беларуси к России президент Владимир Путин планирует остаться у власти.

Источник: Интерфакс-Запад