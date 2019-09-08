Во время акции протеста в Гонконге произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.
19 человек пострадали в результате столкновений с полицией во время протестов в Гонконге, которые произошли вечером 7 сентября.
Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Акцию протеста устроили возле полицейского участка Монкок. Кроме того, протестующие пытались заблокировать движение метро.
Читайте: Протесты в Гонконге: митингующим показали фильм о Революцию достоинства
Для того, чтобы разогнать участников акции, правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.
Протестующие не собираются прекращать протесты пока власти не выполнят все их требования.
К слову, в Гонконге приняли решение об отзыве законопроекта об экстрадиции подозреваемых и заключенных.
Источник: RTHK