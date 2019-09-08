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Протесты в Гонконге: во время столкновений с полицией пострадали 19 человек

Во время акции протеста в Гонконге произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге: во время столкновений с полицией пострадали 19 человек

19 человек пострадали в результате столкновений с полицией во время протестов в Гонконге, которые произошли вечером 7 сентября.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Акцию протеста устроили возле полицейского участка Монкок. Кроме того, протестующие пытались заблокировать движение метро.

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Для того, чтобы разогнать участников акции, правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

Протестующие не собираются прекращать протесты пока власти не выполнят все их требования.

К слову, в Гонконге приняли решение об отзыве законопроекта об экстрадиции подозреваемых и заключенных.

Источник: RTHK

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