Во время акции протеста в Гонконге произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

19 человек пострадали в результате столкновений с полицией во время протестов в Гонконге, которые произошли вечером 7 сентября.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Акцию протеста устроили возле полицейского участка Монкок. Кроме того, протестующие пытались заблокировать движение метро.

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Для того, чтобы разогнать участников акции, правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.

Протестующие не собираются прекращать протесты пока власти не выполнят все их требования.

К слову, в Гонконге приняли решение об отзыве законопроекта об экстрадиции подозреваемых и заключенных.

Источник: RTHK