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Факты / Мир / Россия

Россия должна немедленно освободить остальных украинцев – Госдеп США

Госдеп США призвал Россию освободить остальных украинцев, которые незаконно удерживаются на ее территории.

госдеп

В Государственном департаменте США призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными.

В ведомстве поприветствовали сообщение об освобождении украинских заключенных.

– Мы постоянно призывали освободить 24 моряков, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой, – говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что США хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной.

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Также США поддержали президента Украины Владимира Зеленского, который “четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины”.

К слову, в НАТО считают, что обмен заключенными между Украиной и РФ является шагом в правильном направлении.

Источник: Госдеп США

Фото: Dreamstime

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