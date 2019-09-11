В Нидерландах состоялось торжественное открытие почетного консульства Украины, которое будет действовать в городе Ден Бош.

Впервые Украина открывает почетное консульство в Нидерландах.

– Уже около 20 лет у нас здесь действует посольство, консульское подразделение, но для того, чтобы более мощно, качественно развивать экономические отношения, инвестиционное сотрудничество со страной и отдельными регионами нужно расширять присутствие, – заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

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Почетный консул будет отвечать за три провинции Северный Брабант, Лимбург и Зиланд.

– Я надеюсь, что смогу сблизить две нации, – сказал почетный консул Украины Карел Бургер Дирвен.

Напомним, Зеленский предоставил гражданство почетному консулу Украины в Алеппо.