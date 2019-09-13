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Факты / Мир / Россия

Люди смеются над финнами, которые любят Россию – президент Финляндии Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, как это, жить по соседству с Россией, и как они противодействуют гибридной войне.

Саулі Нійністьо

Саули Ниинисте, президент Финляндии, выступил на ежегодной конференции YES 2019. Отвечая на вопрос о том, как Финляндия противостоит Путину и его попыткам посягнуть на демократию, он ответил, что финны не склонны воспринимать информацию извне.

– У нас большая история жизни в качестве соседей России. Это не слишком хорошая история. Финская историческая традиция – люди настолько осторожны и взвешены, что они не принимают много на веру, – отметил он.

А также добавил – “люди преимущественно смеются над финнами, которые любят Россию, и поэтому у нас их не так много”.

Читайте: Как прошло открытие YES 2019

– Ежедневно мы можем увидеть признаки гибридной войны. Поэтому нам нужно сосредоточиться не только на том, как остановить имеющиеся элементы подрывной работы, но и попробовать определить, в чем эти элементы состоят, чтобы найти готовые ответы.

Полное выступление Саули Ниинистьо смотрите в видео:

Напомним, Зеленский на YES 2019 рассказал, что у него есть план по возвращению Крыма.

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