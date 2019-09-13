В России заявили об окончании войны в Сирии и необходимость продвижения процесса по урегулированию кризиса в стране.

Голова МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии “действительно закончилась”.

– Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни, – сказал он.

По его словам, очаги напряженности сохраняются только на территориях, которые не подконтрольны правительству Сирии, в частности, в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

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Лавров заявил, что на первом плане находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним, в сентября прошлого года российские самолеты нанесли около 60 авиаударов по сирийской провинции Идлиб, погибли по меньшей мере четверо мирных жителей.

Источник: Труд