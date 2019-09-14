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Факты / Мир

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Американские военные в ходе спецоперации ликвидировали Хамзу бен Ладена – сына лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 14 сентября заявил о ликвидации сына лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена – Хамзы бен Ладена.

По его словам, сын террориста №1 был убит в ходе спецоперации в регионе Афганистана и Пакистана.

– Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит Аль-Каиду одного из лидеров и символической связи с отцом, но и подорвет оперативную деятельность группировки, – сказал Трамп.

Он отметил, что Хамза отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

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Напомним, самого Усаму бен Ладена убили во время спецоперации США в 2011 году. На него возглагают ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

С 2015 года Хамза бен Ладен призывал атаковать США и их западных союзников. В марте появилась информация, что он может находиться в районе афгано-пакистанской границы.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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