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Факты / Мир

Новая угроза для США: тропический шторм Умберто может перерасти в ураган

В западной части Атлантического океана формируется тропический шторм Умберто, который может перерасти в ураган.

Новая угроза для США: тропический шторм Умберто может перерасти в ураган

14 сентября, шторм Умберто проходил на северо-запад от островов Багамского архипелага.

Сейчас шторм развил скорость ветра 64 км/ч, но специалисты прогнозируют рост до 100 км/ч, после чего шторм перерастет в ураган.

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Шторм ударит по северо-западной части Багам, а после переместится во Флориду. Умберто может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, которые серьезно пострадали от удара недавнего урагана Дориан.

Напомним, в США количество погибших в результате урагана Дориан достигло не менее 50 человек.

Джерело: National hurricane center

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