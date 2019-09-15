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Факты / Мир

Россия угрожает сбивать израильские самолеты в Сирии

Москва пригрозила сбивать истребители, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных.

Винищувач F-15

Спор между Израилем и РФ относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке продолжается. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина, что нужно игнорировать операции Израиля в Сирии.

– Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400, – говорится в сообщении.

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По сообщениям СМИ, Путин заявил Нетаньяху, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели РФ – содействовать режиму Башара Асада.

Напомним, что 13 сентября в России заявили об окончании войны в Сирии и необходимость продвижения процесса по урегулированию кризиса в стране.

Источник: Jerusalem Post

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