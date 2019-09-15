В Черное море зашло экспедиционное судно USNS Yuma Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

По какой причине USNS Yuma прибыл в Черное море в этот раз, пока неизвестно. Ранее его заметили в территориальных водах Украины 28 июня, когда доставляли технику на военные учения Sea Breaze-2019.

Высокоскоростное транспортное судно USNS Yuma предназначенное для переброски войск, грузов и военной техники.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGupic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

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В свою очередь россияне заявили, что Черноморский флот РФ отслеживает быстроходное военно-транспортное судно “Юма” ВМС США, которое накануне вечером вошло в акваторию Черного моря.

– Назначенными дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется непрерывное слежение за американским судном, – говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Ранее Факты ICTV писали, что эсминец ВМС США направляется к Одессе для участия в учениях Sea Breeze 2019.