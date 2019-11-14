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Факты / Мир

ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму.

ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму

Украина инициировала Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

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Резолюция призвана усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.

За принятие документа проголосовали 67 стран, а против – 23.

Резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Ранее Факты ICTV писали, что в Организации Объединенных наций войну на Донбассе назвали самым старым конфликтом в мире, потому что 30% из тех, кто нуждаются в помощи – это пожилые люди.

Фото: Dreamstime

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