Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму.

Украина инициировала Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Читайте: Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России

Резолюция призвана усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.

За принятие документа проголосовали 67 стран, а против – 23.

Резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

#ТЕРМІНОВО Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23. Основні положення резолюції pic.twitter.com/6MwSUXzRKY — UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что в Организации Объединенных наций войну на Донбассе назвали самым старым конфликтом в мире, потому что 30% из тех, кто нуждаются в помощи – это пожилые люди.