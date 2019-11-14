Президент РФ Владимир Путин заявил, что контактирует с Владимиром Зеленским. Однако он не готов на встречу с президентом Украины вне нормандского формата.

Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, чтобы провести встречу президентов РФ и Украины.

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Путин отметил, что речь не идет о встречи с Владимиром Зеленским до переговоров в нормандском формате.

– Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт. Россия выступает за сохранение нормандского формата, других вариантов нет. Он (Назарбаев) всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. Вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход, – заявил Путин.

Также он добавил, что приветствует разведение сил и средств сторонами конфликта в Донбассе.

Ранее Факты ICTV писали, что Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу президентов Украины и РФ – Владимира Зеленского и Владимира Путина – в Казахстане.

По его словам, он лично работает над тем, чтобы она состоялась.