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Факты / Мир

Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек

На севере Сирии в субботу, 16 ноября, произошел теракт вблизи границы с Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек.

Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек

В сирийском Эль-Бабе взорвали автомобиль, который был наполнен взрывчаткой. Это произошло на одной из автостоянок города, который расположен в северо-восточной части провинции Алеппо на севере Сирии.

Город контролируется армией Турции и поддерживаемыми этой страной повстанцами.

В результате теракта погибли 18 человек, еще минимум 30 мирных жителей травмированы. Число жертв и пострадавших может возрасти.

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Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Местные силы безопасности уже начали расследование инцидента.

Напомним, в Украине 15 ноября в результате взрывов боеприпасов в Балаклее погибли двое военных, еще пятеро получили травмы. Происшествие квалифицировали по статье о халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенный в условиях особого положения.

Источник: aa.com.tr.

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