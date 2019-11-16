В России умер Никита Исаев – лидер Новой России, директор Института актуальной экономики.
Лидер Новой России, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года в поезде Тамбов-Москва.
Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.
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– Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева, – заявил Макаренко.
В последнем своем посте в соцсети Исаев написал, что возвращается в Москву.
Ранее Факты ICTV писали, что в Москве в возрасте 38 лет скончался Паша Фейсконтроль, настоящее имя которого Павел Пичугин.
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