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Факты / Мир / Россия

В РФ лидер Новой России Никита Исаев умер в поезде

В России умер Никита Исаев – лидер Новой России, директор Института актуальной экономики.

Никита Исаев

Лидер Новой России, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в возрасте 41 года в поезде Тамбов-Москва.

Пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко сообщил, что причиной смерти, вероятнее всего, стали проблемы с сердцем.

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– Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева, – заявил Макаренко.

В последнем своем посте в соцсети Исаев написал, что возвращается в Москву.

Ранее Факты ICTV писали, что в Москве в возрасте 38 лет скончался Паша Фейсконтроль, настоящее имя которого Павел Пичугин.

Источник: РБК

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