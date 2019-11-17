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Лукашенко заявил об участии в выборах 2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует баллотироваться на следующих выборах, которые состоятся летом 2020 года.

олександр лукашенко

Александр Лукашенко намерен принять участие в выборах президента Беларуси в 2020 году, но пообещал не держаться за власть, если его не поддержит народ.

– Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах, – сказал президент Беларуси.

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Он подчеркнул, что не обидится, если его не поддержат.

Александр Лукашенко возглавляет Беларусь с июля 1994 года – на пост президента он переизбирался пять раз. В 2004 году в стране прошел референдум, снявший ограничение на количество президентских сроков для одного кандидата.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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