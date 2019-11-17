В Грузии возобновились акции протеста с требованием провести в стране досрочные парламентские выборы.

На акцию протеста вышли тысячи людей вместе с более 20 политическими силами.

Она проходит возле парламента Грузии в ответ на провал избирательной реформы. На ней присутствуют одни из крупнейших оппозиционных сил Единое национальное движение и Европейская Грузия.

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Протесты в Грузии: митингующие требуют внеочередных выборов в парламент / 2 фотографии

Протестующие требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году.

Также ранее они выдвинули еще два требования – формирование временного, технического правительства и реорганизация Центральной избирательной комиссии.

Во дворе парламента в Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции.

Напомним, ранее массовые протесты в Грузии происходили в июне 2019 года. Тогда депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял место спикера и начал говорить по-русски.

Источник: Грузия Online

Фото: Телеканал Дождь