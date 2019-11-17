В Грузии возобновились акции протеста с требованием провести в стране досрочные парламентские выборы.
На акцию протеста вышли тысячи людей вместе с более 20 политическими силами.
Она проходит возле парламента Грузии в ответ на провал избирательной реформы. На ней присутствуют одни из крупнейших оппозиционных сил Единое национальное движение и Европейская Грузия.
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Протестующие требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году.
Также ранее они выдвинули еще два требования – формирование временного, технического правительства и реорганизация Центральной избирательной комиссии.
Во дворе парламента в Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции.
Напомним, ранее массовые протесты в Грузии происходили в июне 2019 года. Тогда депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял место спикера и начал говорить по-русски.
Источник: Грузия Online
Фото: Телеканал Дождь