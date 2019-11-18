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Факты / Мир

Британские военные причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Ираке – СМИ

Правительство Великобритании и британская армия отказывались расследовать и доводить до суда убийства мирных жителей, совершенных военными и спецназом в Афганистане и Ираке.

Британские военные причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Ираке – СМИ

В совместном расследовании ВВС и газеты The Sunday Times говорится, что документы и свидетельства очевидцев содержат доказательства причастности британских военных к убийствам и пыткам.

Они опираются на информацию, добытую группой следователей IHAT, а также на расследование британской военной полиции под названием Операция Нортмур.

Правительство закрыло оба расследования в 2017 году, после того, как Фил Шайнер, адвокат, передавший в IHAT более 1000 дел, был отстранен от юридической практики из-за подозрений, что он незаконно находил клиентов в Ираке.

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Однако бывшие детективы, работавшие над расследованиями, заявили, что Шайнера использовали в качестве предлога. Они утверждают, что армия и правительство не давали им предъявлять обвинения военным: ни один расследуемый ими случай не повлек за собой разбирательства в суде.

– Министерство обороны не собиралось преследовать в судебном порядке солдат какого-либо звания — за исключением тех случаев, когда это было абсолютно необходимо и уклониться от этого было совершенно невозможно, — заявил один из детективов.

В частности, следователи заявили, что британский спецназ SAS в 2012 году убил в Афганистане четверых несовершеннолетних во время чаепития в их доме. После убийства их объявили участниками движения Талибан.

Другая история описывает убийство британским военным иракского полицейского в Басре в 2003 году. Документы об этом инциденте якобы были сфальсифицированы таким образом, чтобы возложить вину на самого полицейского.

Британское правительство и Минобороны отвергли обвинения и заявили, что все описанные случаи были должным образом расследованы.

Напомним, в Афганистане в ходе операции спецслужб убили одного из главарей боевиков Исламского государства.

Источник: The Times

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