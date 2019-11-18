В Москве протестуют против ареста фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.
В Москве неравнодушные собрались на одиночные пикеты против арестов фигурантов ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир”.
Протестующие называют приговоры против фигурантов дела “наступлением путинского режима на активистов Крымской солидарности, которые отказываются сотрудничать с властью оккупантов”.
– И уже кроят очередной приговор второй, бахчисарайской группе, еще восьми активистам, – говорится в заявлениях в соцсетях.
Они признают, что российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием Стратегия-18 в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.
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Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, проинформировать общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Как сообщалось, “суд” в Крыму продлил арест восьми фигурантам второго “дела Хизб ут-Тахрир”.