Самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за технической неисправности.

Самолет, вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся обратно из-за неисправности. На нем находилась экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Когда самолет поднялся в небо, пилоты сообщили, что его начало сильно трясти. Сотрудники наземных служб заметили дым и нашли в аэропорту деталь.

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Командир лайнера решил вернуться обратно.

Пассажирам было предложено пересесть в другой самолет.

Напомним, в июне возле села Чайка Киевской области самолет АН-2 совершил экстренную посадку. О технических неисправностях руководителю полетов сообщил командир экипажа и предупредил, что будет вынужден садиться на воду.