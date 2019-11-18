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Отпала деталь и пошел дым: самолет с Клинтон на борту экстренно сел в США

Самолет, на борту которого находилась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за технической неисправности.

хиллари клинтон

Самолет, вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вернулся обратно из-за неисправности. На нем находилась экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Когда самолет поднялся в небо, пилоты сообщили, что его начало сильно трясти. Сотрудники наземных служб заметили дым и нашли в аэропорту деталь.

Читайте: В США самолет совершил аварийную посадку в Атлантическом океане

Командир лайнера решил вернуться обратно.

Пассажирам было предложено пересесть в другой самолет.

Напомним, в июне возле села Чайка Киевской области самолет АН-2 совершил экстренную посадку. О технических неисправностях руководителю полетов сообщил командир экипажа и предупредил, что будет вынужден садиться на воду.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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