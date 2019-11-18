Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила, что явка на выборы в Палату представителей 17 ноября составила 77,22%, что является рекордным показателем за последние годы.

По предварительным результатам, обнародованных в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

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– В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава Белой Руси Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, – сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

К слову, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на Донбассе необходимо обеспечить безопасность в регионе.

Источник: Tyt.by