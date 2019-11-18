PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Ущерб от наводнения в Венеции составил €1 млрд

Масштабное наводнение в Венеции признано самым сильным за последние 147 лет, а убытки от него достигли €1 млрд.

наводнение в венеции 2019

Уровень воды в Венеции поднялся до 150 сантиметров над уровнем моря. Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в Венеции с 1872 года.

На прошлой неделе город затопило на 80%.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что ущерб от наводнения оценивается в миллиард евро.

Читайте: Наводнение в Венеции 2019 стало крупнейшим за 50 лет: как выглядит город

Из-за наводнения затоплена центральная площадь Сан-Марко. Более 80% города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась под водой.

Напомним, по состоянию на утро 13 ноября уровень воды в Венеции составлял 144 см.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

венеція потоп
Вода уходит. В Венеции после наводнения начали открывать школы и музеи
венеція повінь
Венеция ушла под воду: в городе объявлено чрезвычайное положение
наводнение в венеции 2019
Наводнение в Венеции 2019 стало крупнейшим за 50 лет: как выглядит город
Венеція
Венецию накрыло мощное наводнение: 80% города под водой, достопримечательности затоплены
венеція повінь
Венеция ушла под воду: затоплены 15% территории города
венеция
Туристы будут платить за въезд в Венецию – когда и сколько будет стоить
У Венеції українці влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа
В Венеции украинцы устроили акцию в поддержку нацгвардейца Маркива
Повінь на Майорці
Наводнение на Майорке: вода превратила улицы в реки
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка