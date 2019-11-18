Масштабное наводнение в Венеции признано самым сильным за последние 147 лет, а убытки от него достигли €1 млрд.
Уровень воды в Венеции поднялся до 150 сантиметров над уровнем моря. Это первый подобный случай с начала ведения наблюдений за изменением уровня воды в Венеции с 1872 года.
На прошлой неделе город затопило на 80%.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что ущерб от наводнения оценивается в миллиард евро.
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Из-за наводнения затоплена центральная площадь Сан-Марко. Более 80% города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась под водой.
Напомним, по состоянию на утро 13 ноября уровень воды в Венеции составлял 144 см.
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