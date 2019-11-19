Сотрудник Совета национальной безопасности США лейтенант-полковник Александр Виндман на слушаниях в конгрессе в рамках импичмента Дональда Трампа заявил, что власти Украины трижды предлагали ему должность министра обороны.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал эксперту по вопросам Украины в СНБО США Александру Виндману возглавить МОУ.

По словам Виндмана, эти предложения были высказаны во время его поездки на церемонию инаугурации Владимира Зеленского в составе украинской делегации.

Он отказался от предложения, а по прибытии в США доложил руководству.

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Виндман имеет украинское происхождение — его семья иммигрировала в США, когда ему было пять лет.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США начали публичные слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.