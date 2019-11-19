Факты ICTV вспоминают самые громкие мировые скандалы, связанные с разоблачением коррупционеров в мире.

В Китае в подвале дома бывшего чиновника нашли 13,5 тонн золота. Это больше, чем золотые запасы всех прибалтийских стран.Чтобы вывезти это добро понадобилось несколько грузовиков. Но это не все – по шкафам и сейфам китайские детективы наскребли еще $40 млрд. Этого бы хватило, чтобы вывести из дефолта Грецию. Дважды.

Владельцем безумных сокровищ был 57-летний Чжан Ци, бывший мэр города Гуанчжоу и партийный функционер.

Честность – мое главная преимущество, – любил говорить взяточник.

Теперь ему грозит смертная казнь – в Китае с этим не слишком церемонятся: взял взятку – расстрелять. За последние десять лет в Поднебесной казнили тысячи нечестных на руку чиновников, и даже транслировали это по телевидению.

В 2016 году в Китае даже определили цену жизни нечестного чиновника – кража от $463 тыс. Но действующий глава страны Си Дзиньпин, в отличие от предшественника, в деле коррупционеров не слишком спешит давить на курок, чтобы коррупционер сдал других коррупционеров – тогда ему могут заменить смертную казнь на пожизненное заключение.

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В Саудовской Аравии и Эмиратах чиновникам, пойманным на взятке, по давним традициям отрубают руку. Но сегодня главный смысл – не столько наказать чиновника, сколько вернуть в бюджет похищенные деньги.

К странам, где коррупция зашкаливает, относится и почти вся Латинская Америка. На днях в Бразилии выпустили из тюрьмы бывшего президента, которого обвиняли в отмывании денег и коррупции с недвижимостью. 74-летний Луис Лула да Силва отсидел полтора года вместо восьми – суд отпустил его до окончательного рассмотрения апелляции.

Бывший специальный прокурор Перу Хосе Карлос Угас Санчес не понаслышке знает, каково это – посадить президента за решетку. В 2000 году Угаса не остановило даже то, что на должность его назначил тот же президент – Альберто Фухимори. Президента отправили в тюрьму на 25 лет.

За полтора года в прокурорском кресле Угас открыл 250 уголовных производств и посадил полторы сотни чиновников. На днях он посетил Украину по приглашению Transparency International Ukraine по случаю 5 лет от получения организацией полной аккредитации представителя глобального движения Transparency International.

В Латинской Америке, видимо, нет ни одной страны, где бы высших руководителей не обвиняли в коррупции. В Аргентине уже более года продолжается громкий скандал, в котором замешаны три бывших президента и их родственники. А разоблачил преступную схему водитель чиновников, бывший сержант. Он возил в президентский дворец чемоданы с наличными от крупных компаний, которые платили за получение выгодных государственных контрактов. Всего же, водитель перевез $160 млн взяток.

Как наказывают коррупционеров в мире

Как бороться с топ-коррупцией показала всему миру Лаура Кьовеши. За 4 года работы в антикоррупционном бюро Румынии она посадила сотни коррупционеров. Среди них – экс-министр финансов, мэр Бухареста и даже брат бывшего президента, который и назначил ее на должность. Европейцы назвали это антикоррупционным чудом.

Кьовеши завела дела на двух министров, 17 депутатов, 16 судей и прокуроров. Вернула бюджету почти 700 млн евро. Арестовала два имения румынских чиновников во Франции и две виллы в Испании.

Из самой коррумпированной страны ЕС Румыния стала европейским лидером в борьбе с коррупцией, а Лауру Кьовеши назвали легендой. Но это не спасло ее от увольнения. Правящая социал-демократическая партия отомстила ей. А парламент смягчил законы против коррупционеров, что вызвало массовые протесты.

Страдают от коррупционеров даже Соединенные Штаты. Главный экономист Нью-Йоркского института фискальной политики Джонас Шаенде вспоминает, как в 2015-м американский суд приговорил бывшего губернатора штата Вирджиния Боба Макдоннелла к двум годам тюрьмы за получение дорогих подарков – золотых часов и дизайнерских аксессуаров на десятки тысяч долларов.

В Украине одной из причин коррупции часто называют низкие зарплаты чиновников. Бывший спецпрокурор Перу это отрицает, говоря о том, что люди воруют не из-за низких зарплат, а из-за желания жить в роскоши. Хосе Угас сегодня консультирует антикоррупционеров по всему миру и везде настаивает на одном: коррупция скрывается там, где нет прозрачности финансов. И пока есть хоть малейшая возможность обойти систему – ею воспользуются.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рада создала ВСК по расследованию коррупции в украинском футболе.