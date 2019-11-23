В СМИ разоблачили еще одного участника жестокого убийства мужчины в Сирии, который вероятно является бойцом российской частной армии Вагнера.

Одним из участников сверхжестокой пытки и убийства мужчины в Сирии может быть человек, который занимается “патриотическим воспитанием молодежи” в России.

Зовут предположительного палача Руслан (его фамилию редакция не раскрывает). Ему 39 лет и он живет в Брянске, является участником боевых действий в Чечне. Там мужчина получил ранение и статус ветерана.

Человек с таким же именем и датой рождения вылетел в сирийский Дамаска чартерным рейсом из Ростова в январе 2017 года. Друзья мужчины рассказали, что россиянин был в командировке в Сирии.

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Журналисты получили и другие паспортные данные россиянина, который летал в Сирию. Однако во время разговора с предполагаемым героем видео последний их не подтвердил. Мол, жена “куда-то дела” его документ. Также он заявил, что в Сирии никогда не был и не имеет никакого отношения к видео и убийству в частности.

Напомним, что в 2017 году в сеть выложили видео, на котором четыре человека в Сирии жестоко избивают мужчину кувалдой. Тогда пользователи предположили, что это могут быть бойцы ПВК Вагнер.

В 2019 году в интернете появились еще три новых видео, которые являются продолжением того ролике. Там было замечено открытое лицо одного из преступников.

Источник: Фонтанка