В немецком Дрездене ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод.
Утром 25 ноября в Дрездене, что в Германии, произошла самая масштабная кража произведений искусства в послевоенной истории.
Похитили бриллианты и драгоценные камни из всемирно известной коллекции драгоценностей Зеленый свод, которая имеют историческую ценность. Стоимость такой коллекции оценивается в миллиард евро.
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– На месте преступления находится наша группа, преступники скрылись, – подтвердили информацию в полиции.
Официально правоохранительные органы не называют объемы убытков.
К слову, в октябре 2019 года из художественной галереи в Сан-Франциско за полминуты похитили картину Сальвадора Дали Горящий жираф.
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