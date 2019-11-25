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Факты / Мир

Самая масштабная кража за 80 лет! В Германии похитили коллекцию драгоценностей

В немецком Дрездене ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод.

Самая масштабная кража за 80 лет! В Германии похитили коллекцию драгоценностей

Утром 25 ноября в Дрездене, что в Германии, произошла самая масштабная кража произведений искусства в послевоенной истории.

Похитили бриллианты и драгоценные камни из всемирно известной коллекции драгоценностей Зеленый свод, которая имеют историческую ценность. Стоимость такой коллекции оценивается в миллиард евро.

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– На месте преступления находится наша группа, преступники скрылись, – подтвердили информацию в полиции.

Официально правоохранительные органы не называют объемы убытков.

К слову, в октябре 2019 года из художественной галереи в Сан-Франциско за полминуты похитили картину Сальвадора Дали Горящий жираф.

Источник: Bild

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